La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 26 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 26 giugno

Enver vuole andare a trovare Hatice in ospedale e ha intenzione di portare anche Sirin, ma la ragazza finge di non stare tanto bene per rimanere sola in casa a cercare il cellulare di Sarp.

Hatice ha capito che fra suo marito e Sirin c'è qualcosa che non va.

Bahar decide di raccontare una storia ai suoi figli prima di metterli a letto e ripercorre con loro il giorno del suo matrimonio e del suo primo viaggio con Sarp.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.

