La forza di una donna, la puntata del 17 giugno in streaming

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 17 giugno

Bahar, stremata per via dei due lavori, sviene in sartoria e rompe accidentalmente un ferro da stiro. Sema pretende che lo ripaghi e ciò preoccupa moltissimo Bahar perché ha a malapena i soldi per sfamare i suoi figli.

Musa teme che Jale lo lasci da un momento all'altro e si confida con Bahar, che lo esorta a comunicare i suoi sentimenti alla moglie.

Dal canto suo, Musa fatica a comprendere i bisogni del piccolo Bora e accetta di buon grado l'aiuto e l'esperienza di Bahar nel riuscirci.

Enver cerca di convincere Hatice ad accogliere nella sua vita la figlia e i nipoti, ma lei è decisa a non volerlo fare. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

