La forza di una donna, la puntata del 12 giugno in streaming

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 12 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 12 giugno

L'ennesima lite a scuola provocata da Bora fa riemergere i conflitti tra i genitori, Musa e Jale. Jale non si sente a suo agio nel ruolo di madre e annuncia di voler divorziare. Nel frattempo, Bahar vede Yusuf, il suo padrone di casa, entrare dalla vicina di pianerottolo, Ceyda, con la quale Yusuf ha una relazione extra-coniugale. Ceyda, per paura di essere scoperta dal marito violento, esige che Yusuf sfratti Bahar. I figli di Bahar, Nisan e Doruk, hanno occasione di passare del tempo con i nonni, ma nonna Hatice è scontenta di questo forzato riavvicinamento con Bahar e vecchie ferite riemergono. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

