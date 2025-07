La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 11 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama dell'11 luglio

I sintomi dell'anemia di Bahar non fanno che peggiorare e diventano evidenti anche agli occhi dei suoi figli, che cominciano a preoccuparsi per lei. Jale è combattuta: non sa se sia il caso di comunicare a Enver, Hatice e Sirin le condizioni di salute di Bahar. Durante una cena, Musa e la moglie moglie, mettono i familiari al corrente. Dopo l'ennesimo svenimento, stavolta proprio di fronte a Doruk e Nisan, Bahar decide che è arrivato il momento di procedere con la terapia, terrorizzata all'idea di dover lasciare prematuramente i suoi adorati figli. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE