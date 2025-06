La forza di una donna, la puntata dell'11 giugno in streaming

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 11 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama dell'11 giugno

Enver va a trovare Bahar e i bambini, e nonostante il forte mal di schiena, riesce a trascorrere momenti felici insieme a loro. Ad un certo punto, confida a Bahar quanto sarebbe meraviglioso se potessero vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto. Nel frattempo, Hatice, preoccupata per i disegni ossessivi della figlia, decide di recarsi all'università per parlare con il suo insegnante. Grazie ad alcune rivelazioni, inizia a comprendere le difficoltà legate al passato della ragazza e si rende conto degli errori che avrebbe potuto evitare. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

