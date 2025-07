La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 10 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 10 luglio

Dopo aver scoperto la verità, Bahar lotta contro il suo risentimento nei confronti di Sarp. Enver, commosso dai ricordi con i suoi nipotini, tenta di riavvicinarsi a loro e di chiedere scusa a Bahar per la sua assenza. Ma Bahar non transige sull'argomento, rinfacciandogli tutti i momenti in cui avrebbe dovuto essere presente e ha scelto invece di assecondare il volere di Sirin. Intanto, Jale incoraggia Bahar a combattere la sua malattia iniziando le cure, ma lei si rifiuta di affrontare la questione. Arif intima Bersan di non avvicinarsi a Bahar e i bambini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE