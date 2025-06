La forza di una donna, la puntata del 10 giugno in streaming

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 10 giugno

Yeliz chiede a Bahar di raccontarle cosa sia successo a Sarp, e Bahar si apre finalmente con la sua amica. Tuttavia, Bahar confessa di non fidarsi delle notizie riportate dai giornali. Nel frattempo, Hatice è in ansia per i disegni trovati nella stanza di Sirin: non riesce a capire se la ragazza stia nascondendo qualcosa. Hikmet, tormentato dall'idea di un possibile tradimento da parte di sua moglie, minaccia Bahar e le ordina di spiare la donna per lui. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

