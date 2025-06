Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda martedì 24 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sarp in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 23 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Yusuf intima a Bahar di andarsene, la quale cerca disperatamente una soluzione.

La forza di una donna: cosa succede il 23 giugno

Nella mente di Bahar si affollano i ricordi del tempo trascorso insieme a Sarp.

Come quella volta in cui s'imbatté per caso in Julide, la madre di Sarp.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE