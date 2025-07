Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 14 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di lunedì 14 luglio di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver legge il diario di sua figlia Sirin.

La forza di una donna: cosa succede il 14 luglio

Nisan ottiene il primo premio in un concorso scolastico, vincendo un computer e dei libri. Nel frattempo, Enver legge parte del diario di Sirin e rimane sconvolto da ciò che scopre. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

