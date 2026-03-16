Cem in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 23 al 28 marzo

Bersan e Bahar riescono a rimediare i soldi da rendere a Cem vendendo dei diamanti, ma Cem comunica loro che il loro lavoro per lui non è ancora terminato.

Enver decide di ricominciare e di prendere atto del fatto che Hatice sia morta.

Bahar, Ceyda e Bersan portano a Cem il pacco richiesto, ma c'è un errore: le tre donne hanno frainteso e hanno trafugato l'anziano Saadettin, padre di Cem, dalla casa di riposo.

Sirin continua con i suoi tentativi di sedurre Arif, mentre Emre è impegnato nella ricerca del suo vero figlio.

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