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SERIE TV16 marzo 2026

La forza di una donna 3, le trame della settimana dal 23 al 28 marzo

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Cem in una scena de La forza di una donna 3Cem in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 23 al 28 marzo

Bersan e Bahar riescono a rimediare i soldi da rendere a Cem vendendo dei diamanti, ma Cem comunica loro che il loro lavoro per lui non è ancora terminato.

Enver decide di ricominciare e di prendere atto del fatto che Hatice sia morta.

Bahar, Ceyda e Bersan portano a Cem il pacco richiesto, ma c'è un errore: le tre donne hanno frainteso e hanno trafugato l'anziano Saadettin, padre di Cem, dalla casa di riposo.

Sirin continua con i suoi tentativi di sedurre Arif, mentre Emre è impegnato nella ricerca del suo vero figlio.

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