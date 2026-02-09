Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio

Bahar realizza il sogno di Sarp e porta i bambini in campeggio, ma al posto di Sarp con loro c'è Enver.

Intanto, Arif è uscito dal carcere e, per ripagare il debito con Talat, ha dovuto cedergli il bar.

Arif affronta Yusuf e scopre che il padre affitta ad ore l'appartamento di Sarp e va su tutte le furie.

Yusuf tenta di riallacciare un certo tipo di rapporto con Ceyda, ma lei gli fa capire che non ne ha la minima intenzione, scaraventando i suoi vestiti dalla finestra.

Dopo la morte di Hatice e di Sarp, Bahar prova a tornare a una vita normale insieme ai due figlioletti Nisan e Doruk, mentre Enver ha la presenza costante nella sua testa di un'immaginaria Hatice.

Intanto, Ceyda lavora come donna delle pulizie presso la casa della scrittrice Fazilet e del figlio Raif, sebbene la donna sopporti con molta fatica la sua presenza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE