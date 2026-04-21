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La forza di una donna

SERIE TV21 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 21 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda martedì 21 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 21 aprile

Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La Forza di una donna.
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La Forza di una donna.

Enver ha imballato la pistola con del nastro adesivo e l'ha avvolta in una serie di coperte, non sa che prima di darla ad Arif, Sirin ha sostituito la pistola con dei sassi.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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