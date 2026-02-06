Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV06 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 7 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 7 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Piril in una scena de La forza di una donna 3Piril in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 7 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril è preoccupata.

La forza di una donna 3: cosa succede il 7 febbraio

Piril presenzia al funerale di suo padre Suat ed è preoccupata perché non riesce a contattare né Sarp né Bahar.

Arif è disperato: si sente responsabile per la morte di Hatice e decide di consegnarsi alla polizia.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video