SERIE TV29 gennaio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 30 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 30 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sarp in una scena de La forza di una donna Sarp in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 30 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver sviene.

La forza di una donna 3: cosa succede il 30 gennaio

Enver, dopo essere svenuto, si fa portare in taxi all'ospedale, dove viene sedato per via del suo stato di agitazione.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

