Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV22 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 23 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 23 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Serif Erol (Enver) in una scena de La Forza di una donna
Serif Erol (Enver) in una scena de La Forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 23 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, la vendita vendita della casa di Hatice ed Enver potrebbe essere posticipata.

La forza di una donna 3: cosa succede il 23 aprile

Nisan e Doruk non vedono l'ora di festeggiare il nuovo anno e sperano, grazie ai soldi della vendita della casa di Hatice ed Enver, di poter fare regali a tutti i loro cari.

Bahar spiega che la vendita potrebbe slittare a dopo le feste: Enver l'ha informata che l'acquirente è sparito.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video