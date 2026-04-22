Nella nuova puntata di giovedì 23 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, la vendita vendita della casa di Hatice ed Enver potrebbe essere posticipata.
Nisan e Doruk non vedono l'ora di festeggiare il nuovo anno e sperano, grazie ai soldi della vendita della casa di Hatice ed Enver, di poter fare regali a tutti i loro cari.
Bahar spiega che la vendita potrebbe slittare a dopo le feste: Enver l'ha informata che l'acquirente è sparito.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.