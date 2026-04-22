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Forbidden Fruit

SERIE TV22 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 23 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 23 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 23 aprile

Leyla decide di tornare a Smirne ma scopre che Yildiz ed Emir avevano diffuso le terribili bugie su di lei, sceglie quindi, di restare a Istanbul.

Yigit si reca da Sahika in albergo per conoscere le sue condizioni.

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