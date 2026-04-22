La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Leyla decide di tornare a Smirne ma scopre che Yildiz ed Emir avevano diffuso le terribili bugie su di lei, sceglie quindi, di restare a Istanbul.
Yigit si reca da Sahika in albergo per conoscere le sue condizioni.