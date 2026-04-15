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La forza di una donna

SERIE TV15 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 16 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 16 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) e Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.
Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) e Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di giovedì 16 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet tronca il rapporto con Cem.

La forza di una donna 3: cosa succede il 16 aprile

Sirin dice a Enver che Bahar e Ceyda hanno smesso di lavorare per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli. Enver stenta a crederci e chiede spiegazioni alla signora Fazilet.

Bahar informa Kismet che Cem ha provato a contattarla: Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi fidare di lui.

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