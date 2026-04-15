Nella nuova puntata di giovedì 16 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Kismet tronca il rapporto con Cem.

La forza di una donna 3: cosa succede il 16 aprile

Sirin dice a Enver che Bahar e Ceyda hanno smesso di lavorare per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli. Enver stenta a crederci e chiede spiegazioni alla signora Fazilet.

Bahar informa Kismet che Cem ha provato a contattarla: Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi fidare di lui.

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