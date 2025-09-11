Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama dell'11 settembre

Doruk si sveglia cercando suo padre e Bahar si decide a dire a lui e Nisan che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk continua a sostenere di averlo visto.

Intanto, Hatice chiede a Enver di tornare a casa da lei quando uscirà dall'ospedale e gli promette di prendersi cura di Bahar, suscitando l'ennesima scenata di gelosia da parte di Sirin. Poi, Hatice va a casa di Bahar e aiuta le ragazze a finire di cucire tutte le camicie. Poco dopo, però, Arif comunica a lei e Ceyda che Abbas è stato espulso dal paese.

Infine, Piril ricorda la notte in cui ha conosciuto Sarp, quando il suo ex, Mert, è morto e la colpa è ricaduta su Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE