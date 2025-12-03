Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 4 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp non ha un piano.

La forza di una donna 2: cosa succede il 4 dicembre

Sarp parla con Bahar e ammette di non avere alcun piano per uscire dalla difficile situazione in cui si trovano.

Hatice trova il braccialetto che Suat ha regalato a Sirin e chiede spiegazioni alla ragazza.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

