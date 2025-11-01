Enver e Arif in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 3 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e Sarp preparano la colazione insieme ai figli nella casa di montagna.

La forza di una donna 2: cosa succede il 3 novembre

Nella casa di montagna dove si nascondono, Bahar e Sarp fanno finta di andare d'accordo, ma la situazione è tesa e peggiora ulteriormente quando Bahar scopre che il caricabatterie del telefono non funziona e il telefono è ancora scarico.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

