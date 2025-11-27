Nella nuova puntata di venerdì 28 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp affronta Arif.
Sarp interrompe il tentativo di fuga e arriva quasi alle mani con Arif.
Per impedire che le guardie di Sarp possano ferire Arif, Bahar torna in casa e gli chiede di allontanarsi.
