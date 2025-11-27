Catalogo
SERIE TV27 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 28 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 28 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 28 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp affronta Arif.

La forza di una donna 2: cosa succede il 28 novembre

Sarp interrompe il tentativo di fuga e arriva quasi alle mani con Arif.

Per impedire che le guardie di Sarp possano ferire Arif, Bahar torna in casa e gli chiede di allontanarsi.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

