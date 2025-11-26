Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV26 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 27 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 27 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 27 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar tenta la fuga dalla casa in montagna.

La forza di una donna 2: cosa succede il 27 novembre

Durante la notte Bahar sveglia Nisan e Doruk e tenta di fuggire dalla casa di montagna con l'aiuto di Arif.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video