Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 23 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice fa una scoperta su Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 ottobre

Bahar e la sua famiglia vivono un momento di felicità, sollevati dal fatto che Nisan e Doruk siano sani e salvi. Nel frattempo, Hatice, mentre riordina la camera di Şirin, fa una scoperta sconvolgente che la lascia senza parole e dà inizio a una confronto acceso con la figlia.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE