SERIE TV22 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 23 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 23 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 23 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice fa una scoperta su Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 ottobre

Bahar e la sua famiglia vivono un momento di felicità, sollevati dal fatto che Nisan e Doruk siano sani e salvi. Nel frattempo, Hatice, mentre riordina la camera di Şirin, fa una scoperta sconvolgente che la lascia senza parole e dà inizio a una confronto acceso con la figlia.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

