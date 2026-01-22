Nella nuova puntata di venerdì 23 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin chiede ospitalità a Bahar.
Dopo lo scontro con Enver e il suo conseguente allontanamento dalla casa paterna, Sirin si reca da Bahar chiedendole un'ospitalità che però le viene negata. Decide allora di recitare con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.