SERIE TV20 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 21 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 21 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk viene circonciso.

La forza di una donna 2: cosa succede il 21 gennaio

Durante la festa per la circoncisione di Doruk, solo per Ceyda la giornata è lieta, perché Emre le porta suo figlio Arda.

Alla fine, dopo aver chiesto ad Arif di fargli da padrino, Doruk viene circonciso.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

