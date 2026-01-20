Nella nuova puntata di mercoledì 21 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk viene circonciso.
Durante la festa per la circoncisione di Doruk, solo per Ceyda la giornata è lieta, perché Emre le porta suo figlio Arda.
Alla fine, dopo aver chiesto ad Arif di fargli da padrino, Doruk viene circonciso.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.