SERIE TV09 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 10 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 10 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp è prigioniero di Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 10 dicembre

Sarp è ancora prigioniero di Nezir, che lo tiene segregato in una camera della sua villa insieme a Münir.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

