Demet Ozdemir (Farah Ersadi) e Engin Akyurek (Tahir Lekesiz) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio

Mahmud sta per celebrare il matrimonio tra Behnam e Farah, ma Rahsan si oppone, richiedendo un periodo di attesa, dato che Farah era stata sequestrata da Tahir poche settimane prima.

Nel frattempo, Tahir è tenuto prigioniero in Iran e sta per essere torturato da un uomo mandato appositamente da Behnam.

Mehmet raccomanda a Bade di non dire a nessuno del fatto che si è ricordato di avere un fratello.

Intanto, Mahmud sospetta che Farah sia d'accordo con Tahir per aprire la cassaforte e rubarne il contenuto, per questo motivo, Behnam decide di concedere più libertà a Farah e studiare le sue mosse.

Infine, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani.

