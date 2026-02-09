Catalogo
SERIE TV09 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le trame della settimana dal 16 al 20 febbraio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi nella soap opera turca in onda su Canale 5
Demet Ozdemir (Farah Ersadi) e Engin Akyurek (Tahir Lekesiz) in una scena di Io sono Farah 2Demet Ozdemir (Farah Ersadi) e Engin Akyurek (Tahir Lekesiz) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio

Mahmud sta per celebrare il matrimonio tra Behnam e Farah, ma Rahsan si oppone, richiedendo un periodo di attesa, dato che Farah era stata sequestrata da Tahir poche settimane prima.

Nel frattempo, Tahir è tenuto prigioniero in Iran e sta per essere torturato da un uomo mandato appositamente da Behnam.

Mehmet raccomanda a Bade di non dire a nessuno del fatto che si è ricordato di avere un fratello.

Intanto, Mahmud sospetta che Farah sia d'accordo con Tahir per aprire la cassaforte e rubarne il contenuto, per questo motivo, Behnam decide di concedere più libertà a Farah e studiare le sue mosse.

Infine, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani.

