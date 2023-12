La semifinale di Io Canto Generation, andata in onda lunedì 18 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 18 dicembre su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Io Canto Generation.

Nel video qui sopra, è possibile vedere la puntata integrale di Io Canto Generation in streaming su Mediaset Infinity.

Per la semifinale cambia lo schema di gioco. In sfida soltanto due squadre capitanate da Iva Zanicchi e Fausto Leali che, insieme a Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta duetteranno con i ragazzi rimasti in gara.

Nel corso della puntata, le due squadre si esibiranno anche in emozionanti medley.

Nella puntata finale saranno 12 i giovani talenti canori a contendersi il trofeo di “Io Canto Generation”. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE