Il Volo - Viaggio nel tempo, ottimi ascolti per la prima puntata

Ottimi ascolti per la prima delle tre serate evento de Il Volo: Tutti per uno - Viaggio nel tempo è leader negli ascolti con oltre il 21% di share e 2.700.000 telespettatori e picchi del 30.7% di share

Ottimi ascolti per il primo dei tre appuntamenti evento de Il Volo: Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo, leader della serata con il 21.37% di share e quasi 2.700.000 telespettatori (2.683.000).

Lo spettacolo da Palazzo Te a Mantova, condotto da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici, ha toccato picchi del 30.7% di share e di oltre 4.100.000 spettatori.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Lo spettacolo de Il Volo si conferma un evento straordinario. Con la prima serata di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, Piero, Ignazio e Gianluca hanno regalato al pubblico uno show ricco di emozioni, classe e talento. Tra performance inedite, ospiti speciali e un repertorio che attraversa la storia della musica, Canale 5 ha celebrato ancora una volta l’eccellenza della grande musica italiana e internazionale. Grazie a Il Volo, a Michele Torpedine, a Friends & Partners e a tutta la squadra Mediaset per questo viaggio unico nel tempo, nello stile e nella bellezza".

Il secondo appuntamento con il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo andrà in onda lunedì prossimo, 26 maggio in prima serata su Canale 5.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le anticipazioni e gli ospiti presenti nelle tre serate.

