Dopo il successo della prima puntata, Il Volo prosegue il Viaggio nel Tempo con il secondo appuntamento di Tutti per Uno, in onda lunedì 26 maggio in prima serata su Canale 5. Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Lorella Cuccarini.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Nel corso di ogni esibizione si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale, anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. Tanti gli ospiti d'eccezione della seconda puntata: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi. La seconda puntata de Il Volo Tutti per uno - Viaggio nel tempo andrà in onda lunedì 26 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

