Ecco la trama degli ultimi episodi della nuova serie Il Turco con Can Yaman e Greta Ferro, in onda il 15 aprile su Canale 5

Can Yaman (Hasan Balaban) in una scena de Il Turco

La seconda e ultima puntata de Il Turco, la serie che vede Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti, va in onda su Canale 5 martedì 15 aprile in prima serata, su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Scopriamo cosa succederà negli ultimi episodi de Il Turco, con Can Yaman nei panni di Hasan, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese.

Il Turco, la trama dell'ultima puntata

Marco si prepara all'assedio e ordina l’assassinio vile di Decebal, punto di riferimento per gli Artigli, mentre gli abitanti di Moena vengono addestrati da Balaban e Gunther.

Durante l’attacco, Decebal salva Elda, ma viene pugnalato a tradimento da Angelo, su ordine di Marco, gettando nello sconforto l’intera resistenza.

Balaban decide di sfidare Marco a duello, ma sarà Skeletwolf ad affrontarlo.

Come vedere Il Turco in tv e in streaming

La miniserie-evento Il Turco va in onda in esclusiva martedì 8 e martedì 15 aprile in prima serata su Canale 5.

Le puntate de Il Turco possono essere viste anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE