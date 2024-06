Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 24 al 28 giugno.

If You Love, le trame della settimana dal 24 al 28 giugno

Aydos appicca il fuoco alla tenda di Ates, così da obbligarlo a dormire in casa, nel frattempo, dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di passare la notte insieme. La psicologa di Berit spiega ad Ates e Leyla che la bambina è un po' confusa dal loro rapporto e gli suggerisce di coinvolgerla in attività ricreative con tutta la famiglia. Intanto, Berit, che ha ormai ricominciato a parlare, va in giro per la casa dicendo che Ates e Leyla si amano, mettendoli in grande imbarazzo. Infatti, il rapporto tra Leyla e il suo datore di lavoro diventa sempre più profondo e, apparentemente, l'unica a realizzare la cosa è la piccola Berit. Infine, Bige, dopo essere stata rifiutata da Ates, sembra rivolgere le sue simpatie a Umut, che non pare disdegnare.

