Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 22 al 26 luglio.

If You Love, le trame della settimana dal 22 al 26 luglio

Durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente. Firuze propone a Leyla un contratto esclusivo richiedendo una risposta immediata e, nel frattempo, Leyla ottiene da Ates l'indirizzo di una donna che potrebbe sapere qualcosa su sua madre. Ates e Leyla sono preoccupati per i bambini, credono che Umut non sia in grado di prendersene cura, così decidono di andare a trovarli. In realta' Umut se la sta cavando piuttosto bene. Ates informa Leyla della sua intenzione di partire per l'estero, perchè, avendo perso la custodia dei ragazzi, non ha più ragioni per rimanere e desidera che lei lo segua. Infine, durante l’udienza per l’affidamento dei bambini, Ates si presenta inaspettatamente e vince la causa.

