If You Love, la terza puntata del 5 giugno in streaming

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La terza puntata, pubblicata mercoledì 5 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella terza puntata di If You Love, Ates legge il testamento del padre e scopre che dovrà occuparsi dell'azienda di famiglia, ma, per farlo, dovrà anche badare ai suoi fratelli. Si trasferisce così nella tenuta. Leyla scappa dall'hotel mentre Hasan e la sua famiglia la cercano disperatamente. Per scappare, si intrufola nella macchina di Mert, che aveva accompagnato Ilter a parlare con Ates. Leyla si ritrova quindi nella tenuta. Mentre cerca di andare via, viene notata dalla sicurezza e scambiata per una ladra, ma arriva Ilter che stava aspettando la nuova tata, e pensando che questa fosse Leyla, la fa accomodare in casa.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

