I momenti più importanti del terzo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 5 giugno su Mediaset Infinity

Nel terzo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 5 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla scappa dall'hotel intrufolandosi nella macchina di Mert, che sta portando a casa Ilter. Leyla viene quindi scambiata per una ladra dalla sicurezza. Ilter la scambia per la nuova tata.

Ates legge la lettera che gli ha lasciato suo padre. Ates accetta di occuparsi dell'azienda di famiglia e di badare ai suoi fratelli.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 5 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

