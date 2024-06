I momenti più importanti del secondo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 4 giugno su Mediaset Infinity

Nel secondo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 4 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla riesce a scappare dall'hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda.

Leyla si reca in ospedale per salutare l'uomo che si risvegli dal coma e l'aiuti a ritrovare la sua famiglia.

Mentre è in clinica si accorge di aver perso la collana che le ha lasciato sua madre. Ates si reca nell'azienda di famiglia per la lettura delle volontà del defunto padre: Ates dovrà assumere la tutela legale dei tre minorenni.

