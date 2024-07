I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 9 luglio su Mediaset Infinity

Nell'episodio 27 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 9 luglio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bige scopre che Ates sta per sposarsi con Leyla e gli annuncia la sua intenzione di dimettersi dall'azienda. Ates la invita a ripensarci, offrendole in cambio di tentare un riavvicinamento con suo fratello Umut.

Yakup trova la scatola dei bozzetti rubati da Fusun e, realizzando il loro valore, decide di approfittarne per estorcere denaro alla donna.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 9 luglio di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE