Nell'episodio 17 della nuova serie turca If You Love, pubblicato martedì 25 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, su suggerimento della psicologa, Leyla porta tutti al luna park e Berit ricomincia finalmente a parlare.

Fusun si presenta alla tenuta con la foto del matrimonio tra Leyla e Hasan. La donna pretende delle spiegazioni e Leyla le racconta esattamente quello che ha detto anche ad Ates, ma Fusun chiaramente non le crede fino in fondo.

