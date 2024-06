I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 20 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 14 della nuova serie turca If You Love, pubblicato giovedì 20 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, l'incontro tra la banda di Yakup e Hasan movimenta la sfarzosa festa alla tenuta di Ates. Hasan è disposto a tutto pur di riavere Leyla, anche ripagare con i suoi soldi il presunto debito della finta famiglia di sua "moglie".

Ad infiammare ancora di più la situazione ci pensando i genitori di Hasan, anche loro al party per cercare il figlio. I due incappano in Yakup e compagnia e sfogano tutta la loro ira su di loro. Tra una discussione e l'altra, però, riescono a trovare un accordo.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 20 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE