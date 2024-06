I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 19 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 13 della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 19 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hasan riesce a trovare Leyla nella tenuta di Ates. La ragazza inventa che suo padre ha contratto un debito con la famiglia di Ates e per questo deve lavorare per loro.

Leyla racconta l'accaduto a Yakup e la banda decide di seguire il loro piano: Ates dovrà innamorarsi di Leyla. Ilgaz discute con Ates e i tre fratelli lasciano la tenuta per andare a vivere da Umut.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 19 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

