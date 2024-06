If You Love, il riassunto della prima puntata

I momenti più importanti del primo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 3 giugno su Mediaset Infinity

Nel primo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato lunedì 3 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ates Arcali (Kerem Bursin) vive in giro per il mondo lontano da Istanbul e dalla sua famiglia.

A Maiorca, Ates riceve una visita da Ilter, maggiordomo della famiglia. L'uomo gli comunica la morte di suo padre Vahit Arcali e lo invita a tornare in Turchia.

Ates alloggia nello stesso hotel di Leyla, una giovane donna che sta scappando dalla prima notte di "false nozze". Leyla fa parte di una banda che organizza truffe matrimoniali.

Ates e Leyla si incontrano per la prima volta nell'ascensore del loro hotel.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 3 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

