If You Love, la puntata del 6 giugno in streaming

La quarta puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La quarta puntata, pubblicata giovedì 6 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella quarta puntata di If You Love, Ates ha deciso di tornare a vivere nella casa di famiglia, dove non è accolto a braccia aperte. Inizialmente, infatti, solo Ilter, il vecchio maggiordomo, sembra contento dell'arrivo dell'uomo. Ilgaz, la figlia maggiore di suo padre in seconde nozze, si oppone apertamente all'idea di vivere con lui, tanto da impedire anche al fratellino e alla sorellina di uscire dalla camera. Leyla, che si era spacciata per la nuova tata per poter fuggire alle persone che la inseguivano, teme che Ates, consapevole del fatto che lei non sia una vera tata, la possa mandare via di casa. La banda di truffatori guidata da Yakup intanto si rifugia in un posto sicuro. Onur è preoccupato per Leyla ma Meryem, l'unica che è in contatto con la ragazza, mantiene il segreto.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE