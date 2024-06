If You Love, la puntata del 17 giugno in streaming

L'undicesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan di Mediaset Infinity. L'undicesima puntata, pubblicata lunedì 17 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutti i membri della famiglia Arcali è sono invitati a svolgere una giornata di orienteering nel bosco. Come da regolamento del defunto Vahit, nessuno dei fratelli può rifiutare l'invito. Arrivati sul posto, Leyla propone di movimentare un po' la situazione e di giocare in due squadre distinte: in una lei e Umut e nell'altra Ates, Aydos e Ilgaz.

Dopo aver vinto la competizione, Ates chiama Bige per chiederle di cercare un buon collegio all'estero per i fratelli, in modo da poter tornare alla sua vecchia vita che tanto gli manca. Leyla assiste alla chiamata e rimane sconvolta, al punto di chiedere spiegazioni ad Ates, il quale le risponde che lui non vuole alcun tipo di legame, né con i bambini, né con lei. Ferita dalle parole di Ates, Leyla decide di vendicarsi e di mettere in atto il piano di Yakup.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

