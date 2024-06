Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile da giovedì 6 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da giovedì 6 giugno

If You Love, cosa succede il 6 giugno

Ates ha deciso di tornare a vivere nella casa di famiglia, dove non è accolto a braccia aperte. Inizialmente, infatti, solo Ilter, il vecchio maggiordomo, sembra contento dell'arrivo dell'uomo. Leyla, che si era spacciata per la nuova tata per poter fuggire alle persone che la inseguivano, teme che Ates, consapevole del fatto che lei non sia una vera tata, la possa mandare via di casa. La banda di truffatori guidata da Yakup intanto si rifugia in un posto sicuro.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity

