Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 3 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da mercoledì 3 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 3 luglio

Leyla fa ormai parte della famiglia, tranne per Ilgaz che proprio non è d'accordo. Baris cercherà quindi di parlarle per farla ragionare. Nel frattempo Ilter ha messo un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza della villa: insieme a Yakup farà una specie di colloquio ai numerosi candidati.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE