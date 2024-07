Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 23 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da martedì 23 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 23 luglio

Firuze propone a Leyla un contratto esclusivo richiedendo una risposta immediata. Tuttavia, Leyla ha in mente altro: dopo aver ottenuto da Ates l'indirizzo di una donna che potrebbe sapere qualcosa su sua madre, si affretta a raggiungerla con Meryem. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

