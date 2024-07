Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 22 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da lunedì 22 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 22 luglio

Durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente. All'azienda, Bige si interroga sulla nuova collezione creata da Fusun per la collaborazione con l'azienda di Firuze e confronta i bozzetti con quelli di Julide Arcali. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

