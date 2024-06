Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 18 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da martedì 18 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 18 giugno

Leyla, ormai del tutto disillusa, è decisa a mettere in atto il piano di Yakup. Nel frattempo in azienda, Bige scopre che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto.

Con la scusa di portare ad Ates la borsa per il viaggio, Leyla arriva in azienda e, sentendo che stanno cercando un tessuto in pura seta, si offre di aiutarli nella ricerca.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE