Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 12 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da venerdì 12 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 12 luglio

Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare tutto, dicendo addio alla vita da truffatori al soldo di Yakup. Vogliono partire e ricominciare da zero dandosi appuntamento il giorno dopo all'hotel dove si trova Leyla. Baris e Meryem dovranno sgattaiolare via dal nascondiglio in cui sono rifugiati senza farsi vedere da Yakup. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

