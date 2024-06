Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 12 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da mercoledì 12 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 12 giugno

Mentre sta per chiudere un importante accordo, Ates viene informato da Bige che i nuovi abiti prodotti non corrispondono alle aspettative e che quindi sono costretti a rifare tutto da zero. In quanto amministratore delegato, Ates chiede ai rappresentati dello showroom di aspettare per chiudere l'accordo, e questi accettano, dandogli un termine ultimo di quattro giorni.

Ates entra accidentalmente nel bagno di Leyla mentre questa sta facendo la doccia, creando una situazione di forte imbarazzo per entrambi.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

